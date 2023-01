https://fr.sputniknews.africa/20230128/le-commerce-entre-la-chine-et-lafrique-bat-des-records-en-2022-1057737648.html

Le commerce entre la Chine et l’Afrique bat des records en 2022

Une hausse de 11% par rapport à 2021, un montant record de 282 milliards de dollars en 2022. Voici les chiffres encourageants sur les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique, selon des données publiées par l’administration générale des douanes chinoise.Les exportations vers l’Afrique se sont chiffrées à 164,49 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,2% en glissement annuel. Les importations chinoises en provenance du continent noir ont atteint 117,51 milliards de dollars.Cette hausse a été enregistrée grâce notamment à la hausse des prix des matières premières, explique l'agence Ecofin.Or, les échanges commerciaux de la Chine avec l’Afrique sont concentrés dans une petite poignée de pays. Par exemple, l’Afrique du Sud représente à elle seule 20% du commerce total de la Chine avec le continent, pointe le Projet Afrique-Chine. Leurs échanges bilatéraux ont atteint 56,74 milliards de dollars en 2022. Parmi les autres principaux partenaires commerciaux de Pékin sont cités le Nigeria, l’Angola et la République démocratique du Congo, précise L'écho tunisien.Un développement en vueLe Président chinois Xi Jinping a proclamé, lors de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC 8) tenue à Dakar en novembre 2021, l’intention de Pékin d’augmenter ses importations de produits agricoles africains. En septembre dernier, l’empire du Milieu a supprimé les droits de douane sur 98% des produits importés de neuf pays africains, dont la Guinée, le Mozambique, le Rwanda et le Togo.La plupart des exportations chinoises vers l'Afrique sont des produits finis (textile-habillement, machines, électronique, etc.). Les exportations africaines vers la Chine sont dominées par les matières premières comme le pétrole brut, le cuivre, le cobalt et le minerai de fer, énumère Ecofin.

