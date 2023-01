https://fr.sputniknews.africa/20230128/la-maitrise-de-lamazigh-peut-desormais-permettre-lobtention-de-la-nationalite-marocaine-1057735482.html

La maîtrise de l'amazigh peut désormais permettre l'obtention de la nationalité marocaine

Pour obtenir la nationalité marocaine, la connaissance de la langue arabe n’est désormais plus une condition exclusive. Les étrangers peuvent être naturalisés... 28.01.2023, Sputnik Afrique

Les parlementaires marocains ont décidé d’amender le Code de la nationalité sur la maîtrise des langues officielles du pays. La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, cette semaine, un amendement qui conditionne l’octroi de la nationalité à la maîtrise des langues arabe et amazighe ou seulement l’une d’entre elles.En effet, la Constitution de 2011 a fait de l’amazighe une langue officielle de l’État aux côtés de la langue arabe.Jusqu’ici, le Code de la nationalité disposait que toute personne étrangère demandant d'être naturalisée devait justifier d'un certain nombre de critères, dont "une connaissance suffisante de la langue arabe".Les Berbères font valoir leurs droitsL’adoption de cette proposition de loi intervient quelques semaines après le lancement d’une série de projets pour renforcer l’utilisation de la langue amazighe dans l’administration publique, relate Aujourd'hui le Maroc. Mais aussi quelques semaines après des appels en masse à une concrétisation des dispositions constitutionnelles consacrant l’amazigh comme langue officielle du pays. Ces appels ont été lancés début janvier, à l'occasion du Yennayer, le Nouvel An amazigh.Le Front d’action politique amazigh veut ainsi que le Yennayer soit reconnu comme une fête nationale et que ce jour soit férié, chômé et payé.

