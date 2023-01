https://fr.sputniknews.africa/20230128/allemands-consternes-un-ex-dirigeant-autrichien-craint-laggravation-du-conflit-en-ukraine-1057738086.html

"Allemands consternés": un ex-dirigeant autrichien craint l’aggravation du conflit en Ukraine

"Allemands consternés": un ex-dirigeant autrichien craint l’aggravation du conflit en Ukraine

"Un développement extrêmement dangereux pouvant conduire à l’aggravation de la situation militaire en Ukraine." Un ancien vice-chancelier autrichien commente... 28.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-28T15:42+0100

2023-01-28T15:42+0100

2023-01-28T15:42+0100

opinion

international

allemagne

ukraine

char

heinz-christian strache

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/08/1057533724_0:284:2721:1814_1920x0_80_0_0_eefe6d1f70a51525831b9ee6f8d42c94.jpg

L’ancien vice-chancelier autrichien Heinz-Christian Strache a réagi à la décision du gouvernement allemand de mettre des chars de combat principaux Leopard 2 à la disposition de l'Ukraine.En ce qui concerne la décision du gouvernement fédéral allemand, il a souligné que les deux partis de la coalition (Le Parti social-démocrate d’Allemagne et Les Verts), ainsi que leurs représentants avaient formellement rejeté les livraisons d'armes dans des zones de guerre avant les dernières élections.Mettre fin à la folie de la guerreSelon M.Strache, la Russie, en tant que successeur de l'Union soviétique, pourrait "décrire et évaluer" la décision du gouvernement allemand comme une action d'une partie belligérante.Il s'agit "d'un développement extrêmement dangereux pouvant conduire à une aggravation de la situation militaire en Ukraine". Il porte également le potentiel d'une escalade de la guerre en Europe.Face à la livraison de chars de combat à l'Ukraine, l’ex-officiel autrichien a appelé à "créer enfin un mouvement de paix fort allemand, international et non partisan".

allemagne

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, international, allemagne, ukraine, char, heinz-christian strache