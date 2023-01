https://fr.sputniknews.africa/20230126/moscou-pretoria-vers-le-relancement-des-echanges-commerciaux-sans-dollars-1057718023.html

Moscou-Pretoria: vers le relancement des échanges commerciaux sans dollars

La Russie et l’Afrique du Sud travaillent sur des mécanismes alternatifs destinés au commerce, afin de délaisser le dollar, selon le secrétariat du Forum de... 26.01.2023, Sputnik Afrique

Conscient du fait que la future coopération entre Moscou et Pretoria se déroulera sans le recours au dollar, la partie russe mise sur de nouveaux horizons pour les échanges commerciaux. Il s’agit de "la coopération avec le recours à des monnaies nationales", a précisé Oleg Ozerov, chef du secrétariat du forum Russie-Afrique, prévu pour l’été 2023.Auparavant, l'ambassadeur sud-africain en Russie, Mzuvukile Maqetuka, avait fait savoir à Sputnik que Pretoria souhaitait renforcer la coopération avec la Russie dans le secteur bancaire et financier.La Russie espère en outre le lancement de vols directs qui la relieront à l'Afrique du Sud vers l'été 2023, lorsque le forum se tiendra.Monnaie commune au sein de BRICSLe 25 janvier, pendant son déplacement en Angola, Sergueï Lavrov a parlé des intentions de créer une monnaie commune pour les pays du groupe BRICS. La Russie y aspire depuis plusieurs années dans les échanges commerciaux avec ses partenaires.Pourtant, selon M.Ozerov, la création d’une monnaie commune aux BRICS pourra prendre du temps, ce qui pousse les parties russe et sud-africaine à parler d’autres mécanismes alternatifs.

