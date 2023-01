https://fr.sputniknews.africa/20230126/controle-des-armements-washington-sait-quoi-faire-pour-relancer-le-dialogue-selon-moscou-1057722848.html

Contrôle des armements: Washington sait quoi faire pour relancer le dialogue, assure Moscou

Bien que le dialogue russo-américain sur le contrôle des armements est de facto suspendu, la partie US sait ce qu'elle doit faire pour débloquer les... 26.01.2023, Sputnik Afrique

La "dégradation profonde" des relations entre la Russie et les États-Unis a eu ses répercussions sur les questions relatives au contrôle des armements, reconnaît le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.Dans un entretien accordé aux médias russes, M.Riabkov a constaté que Washington avait gelé le dialogue stratégique avec Moscou "face à la résistance déterminée que nous avons livrée à l’Occident en Ukraine".Or, cela ne veut pas dire que la partie russe "renonce au principe même du contrôle des armements", indique le diplomate. D’après lui, les dirigeants américains actuels sont peu sensibles aux "évidentes lignes rouges" en matière de sécurité, ce qui met à mal les perspectives de relancement du dialogue stratégique entre Moscou et Washington.Washington doit "modifier sa politique"La Russie continue pourtant à suivre "de manière très attentive" le développement et la mise en service de missiles américains à courte et moyenne portée, a déclaré le vice-ministre. Il a d’ailleurs tenu à souligner que l’éventuel déploiement de telles armes "dans les régions d’où elles pourront présenter une menace" pour la Russie, des mesures de réponse seront prises.Pour faciliter la reprise du dialogue russo-américain, les États-Unis devraient "modifier leur politique" à l’égard de Moscou, et notamment "dans le contexte de la crise autour de l’Ukraine", insiste M.Riabkov.

