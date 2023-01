https://fr.sputniknews.africa/20230124/un-iceberg-de-la-taille-du-grand-londres-sest-detache-de-lantarctique-1057701846.html

Un iceberg de la taille du Grand Londres s’est détaché de l'Antarctique

Certainement plus gros que celui qui a fait couler le Titanic, un immense bloc de glace s'est détaché de l'Antarctique, selon le conseil de recherche sur... 24.01.2023

Un iceberg dérive depuis la barrière de glace de Brunt le 22 janvier, entre 19h00 et 20h00 UTC. Avec sa superficie de 1.550 mètres carrés et son épaisseur de 150 mètres, il fait presque la taille du Grand Londres, rapporte le conseil de recherche sur l’environnement British Antarctic Survey (BAS).Une marée de forte amplitude a provoqué cet événement. Des fissures, qui se sont développées naturellement au cours des dernières années, se sont étendues à l'ensemble de la plateforme de glace.Le nouvel iceberg s'est formé le long de la ligne de Chasm-1, fissure qui s’est réactivée après 35 ans d’immobilité et est légèrement plus grand que l'A74, qui lui s’était détaché du côté nord de la plateforme glaciaire de Brunt antarctique en février 2021.Pas lié au changement climatiqueUne station de recherche britannique, Halley VI, se trouve sur le glacier d'où s'est détaché l'iceberg. Elle a commencé à être construite en 2007 et a ouvert en 2013, en remplacement de Halley V qui a été démolie.Les scientifiques travaillant à Halley VI ont signalé que la zone de leur affectation n'était pas affectée. Selon eux, la banquise a une structure complexe et les conséquences d'une rupture peuvent être imprévisibles.La situation semble sous contrôleSelon le professeur Dame Jane Francis, directrice de BAS, les glaciologues et les équipes opérationnelles avaient prévu cet événement. Des mesures de la plateforme glaciaire sont faites plusieurs fois par jour à l'aide d'un réseau automatisé d'instruments GPS de haute précision qui entourent la station. Elles permettent d'évaluer les déformations et les mouvements de la banquise. Les scientifiques les comparent aux images satellites de l'ESA, de la NASA et du satellite allemand TerraSAR-X. Toutes les données sont envoyées à Cambridge pour y être analysées. Cela permet de savoir ce qu’il se passe, même pendant l'hiver antarctique -lorsque la station est vide, qu'il fait nuit 24h sur 24 et que la température tombe en dessous de -50°C (ou -58°F).Les spécialistes continueront de suivre le mouvement du nouvel iceberg, qui sera plus tard baptisé par le US National Ice Center. Tout changement dans le glacier est régulièrement surveillé grâce à un système automatisé spécial.

