Voici le pays africain avec la meilleure qualité de vie

Le Maroc est classé leader sur le continent africain quant à la qualité de vie, selon le magazine américain US News. L’Égypte et l’Afrique du Sud font partie... 23.01.2023, Sputnik Afrique

Parmi les pays africains, la qualité de vie serait la meilleure au Maroc, selon le classement établi par le magazine US News.Ainsi, plusieurs critères ont été pris en compte pour rédiger la liste: l’existence d’un "bon marché du travail", la stabilité économique et politique, le niveau des systèmes d'éducation et de santé, l’environnement favorable aux familles, l’égalité des revenus, la sécurité.Si le royaume chérifien est premier sur le continent africain, il n’occupe que la 52e place dans le classement général avec 12,7 points sur 100. Le PIB marocain per capita est de 8.144 dollars, la population atteignant 37 millions d’habitants.Huit pays africains encore dans la listeAu niveau du continent, Rabat est suivi par l'Égypte (10,7 points) et l'Afrique du Sud (8,4 points).La Tunisie (6,5), le Ghana (6,1), le Kenya (3,9), le Cameroun (3,6), la Zambie (2,9) et l’Algérie (1,9) font leur apparition dans la liste. Au total, seulement neuf pays africains sont entrés au classement mondial, qui englobe 85 pays.La Suède (100 points) est en tête, suivie du Danemark (99,9) et du Canada (97,9).

