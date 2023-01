https://fr.sputniknews.africa/20230123/aeronefs-russes-livres-a-bamako-un-geste-symbolique-sur-fond-de-declin-de-linfluence-francaise-1057688174.html

Aéronefs russes livrés à Bamako: "un geste symbolique" sur fond de déclin de l’influence française

23.01.2023

2023-01-23T18:34+0100

Un lot d'aéronefs russes livré au Mali, le deuxième en quelques mois, est plutôt "un geste symbolique" pour des pays africains qui cherchent "à mettre fin à la domination française", a expliqué à Sputnik l’officier à la retraite Pavel Kalmykov, politologue et expert au Bureau de l’analyse militaire et politique établi à Moscou.Il constate que "la Russie évince lentement la France". Il souligne pourtant que, d’une certaine manière, la Russie ne le fait pas exprès mais c’est parce que la France "s’affaiblit"."Des armes plus sérieuses pourraient être livrées à l’avenir"L’expert a qualifié de "ballon d’essai" le petit lot d’aéronefs livré le 19 janvier -plusieurs L-39 Albatros, un Su-25 et deux hélicoptères Mi-8.Les hélicoptères Mi-8 sont plutôt des véhicules de transport et non de combat. Donc ils sont plutôt destinés aux missions humanitaires ou de transport. M.Kalmykov n’exclut tout de même pas leur utilisation pour des missions de reconnaissance.Pourtant, les avions de chasse Su-25, même s’ils ont été conçus dans les années 1980, restent des "engins sérieux".Enfin, les L-39 Albatros sont des avions-écoles, mais ils peuvent bien sûr être armés sur place. Ils ne sont pas pour autant capables de transporter des charges importantes, par exemple des bombes ou des missiles, rappelle M.Kalmykov. C’est ce qui les différencie des Su-25 qui sont aptes à tirer sur différentes cibles au sol.Il s’agit du deuxième lot d’aéronefs russes. Le 9 août, le Mali a reçu des chasseurs L-39 et Su-25, ainsi que des hélicoptères de combat Mi-24P, Mi-8 et des avions de transport tactique CASA C-295. L’ambassadeur russe au Mali, Igor Gromyko, a alors confirmé à Sputnik qu’il s’agissait de neufs chasseurs et de quatre hélicoptères.

