Le Mali reçoit un lot d'avions de combat et d'hélicoptères de Russie – vidéo

La Russie poursuit son offensive de charme en Afrique. Le Mali a ainsi reçu, le 19 janvier, un nouveau groupe d’hélicoptères et d'avions de chasse et d’attaque russes, dont un Su-25 et un Mi-8. La cérémonie de remise a eu lieu à l'aéroport international Modibo-Keïta de Bamako, en présence du Président de la transition, le colonel Assimi Goita.Y étaient également présents, entre autres, le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, le chef d’état-major général de l’armée de l’air et l'ambassadeur russe au Mali Igor Gromyko.Ces appareils, deux hélicoptères et six avions de chasse, doivent aider les forces armées du pays dans leur lutte contre les terroristes et les narcotrafiquants.Au cours de la cérémonie, des pilotes ont effectué des vols et quelques démonstrations.La Russie renforce sa présenceLe 15 août 2022, les derniers soldats français ont quitté le Mali après plus de neuf ans d'intervention militaire, ayant échoué à y combattre le terrorisme. Pour sa part, la Russie, préoccupée par les attaques au Mali, a promis de toujours accorder son assistance aux autorités légitimes du pays.Le 9 août dernier, le Mali avait déjà réceptionné plusieurs avions et hélicoptères de combat livrés par Moscou. Lors de la cérémonie de remise, Igor Gromyko avait alors souligné, dans un entretien avec Sputnik, que le matériel militaire russe serait utilisé à des fins de lutte antiterroriste. La pays avait reçu des chasseurs L-39 et Su-25 ainsi que des hélicoptères Mi-24 et Mi-8.Des conseillers russes aident également à former les militaires maliens.

