Natation en eau glacée au Maroc: plus de 120 nageurs participent au défi grandeur nature

La 6e édition de la compétition Ice Swim in Morocco a réuni plus de 120 nageurs d'une quinzaine de pays dans la province marocaine de Khénifra. 22.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-22T16:02+0100

2023-01-22T16:02+0100

2023-01-22T16:10+0100

maghreb

maroc

natation

baignade dans l'eau glacée

Plus de 120 nageurs confirmés ont bravé les eaux glacées du lac Aguelmamn Azegza dans le cadre de la 6ème édition de l'Ice Swim in Morocco, organisée le 21 janvier dans la province de Khénifra. Au lac Aguelmam Azegza, véritable paradis sur terre encastré au beau milieu des montagnes du Moyen Atlas marocain, les nageurs représentant l’Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Argentine, l’Autriche, la Hongrie, l’Italie, l’Espagne, la France, le Luxembourg, le Maroc, le Mexique, la Pologne, le Royaume Uni et la République Tchèque se sont affrontés dans une eau à 2°C. Ni la température ni la rudesse des chemins qui mènent au lac idyllique Aguelmam Azegeza n'ont effrayé ces nageurs de l’extrême qui se sont affrontés sur différentes distances de 50 mètres à 1.000 m. La compétition de 1 km de nage en eau glacée a été remportée chez les hommes par James Leitch, suivi de Guillaume Whelppon et de Ibrahim Slaoui qui s'est offert la troisième place. Chez les dames, Marion Joffle a décroché la première place, suivie de Samantha Whelppon et de Arleen Gonzalez qui s'est classée troisième. La 6ème édition de l'Ice Swim in Morocco, qui fait partie des rendez-vous incontournables du calendrier de l'International Ice Swimming Association (IISA), a été marquée par un hommage rendu à plusieurs nageurs confirmés, dont le Président de l'IISA, Ram Barkai, la multiple médaillée du monde dans la discipline, la Française Marion Joffle, la nageuse sud-africaine expérimentée Samantha Whelpton et plusieurs autres sportifs confirmés de cette discipline. Organisée par l’Association marocaine Sport et Nature en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Natation, la 6ème édition de l’Ice Swim in Morocco est une compétition qui promeut la pratique de la natation en eau glacée au Maroc.

