https://fr.sputniknews.africa/20230122/le-politiquement-correct-en-archeologie--momie-mise-a-lindex-par-certains-musees-1057675424.html

Le politiquement correct en archéologie: "momie" mise à l’index par certains musées

Le politiquement correct en archéologie: "momie" mise à l’index par certains musées

Au Royaume-Uni, l’usage du mot "momie" a été interdit dans plusieurs musées britanniques. Selon les institutions, le mot est déshumanisant à l’encontre des... 22.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-22T17:53+0100

2023-01-22T17:53+0100

2023-01-22T17:54+0100

égypte

momie

royaume-uni

musée

colonialisme

mot

respect

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/14/1044459925_0:54:3097:1796_1920x0_80_0_0_3a1ccd6d67212acf3311f6941c851bcb.jpg

Certains musées britanniques ont interdit l’utilisation du mot "momie" pour nommer les restes d’anciens Égyptiens pour plusieurs raisons, relate le Daily Mail.En premier lieu, cette décision est actée "au nom du respect" des Égyptiens défunts, expliquent les autorités du British Museum. Ce terme est déshumanisant pour les personnes décédées.En plus de cela, "momie" fait un retour inopportun au passé colonial de la Grande-Bretagne.Enfin, les institutions culturelles concernées craignent que l’expression ne soit associée à des monstres terrifiants qui apparaissent dans certains films, et dont les titres contiennent ce propos désormais banni.Des expressions qui le remplacentLe British Museum considère dorénavant les expressions "personne momifiée" ou "reste momifié" comme politiquement correct.Le Great North Museum: Hancock et les musées nationaux d'Écosse à Édimbourg ont également retiré le mot "momie" des étiquettes sur ses restes humains.

égypte

royaume-uni

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

égypte, momie, royaume-uni, musée, colonialisme, mot, respect