https://fr.sputniknews.africa/20230121/un-raton-laveur-tombe-du-plafond-en-pleine-reunion-municipale-au-mexique---video-1057666212.html

Un raton laveur tombe du plafond en pleine réunion municipale au Mexique - vidéo

Un raton laveur tombe du plafond en pleine réunion municipale au Mexique - vidéo

Des vidéos montrant la chute d’un raton laveur du plafond, en pleine session d’un conseil municipal d’Acapulco, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. 21.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-21T17:44+0100

2023-01-21T17:44+0100

2023-01-21T17:53+0100

mexique

raton-laveur

chute

vidéo

panique

animaux

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103894/50/1038945087_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_720ef82c5184168b6e22a5ca4716c778.jpg

Un raton laveur a cassé le plafond avant de tomber littéralement sur les têtes de députés en pleine réunion au Mexique. Les faits ont eu lieu fin décembre, lors d’une session du conseil municipal d’Acapulco, mais les vidéos ne sont devenues virales que maintenant.Sur les images, on voit l’animal chuter depuis le plafond où il a fait un trou. L’animal a commencé à se jeter de tous côtés, semant la pagaille dans la salle.Il a couru, sauté au centre de la pièce, puis grimpé sur une table, obligeant plusieurs personnes au passage à se lever de leurs sièges ou même à monter dessus. L’animal a fini par quitter la salle par une porte d'entrée latérale.Les médias locaux ne précisent pas comment le raton s’est retrouvé dans le conduit d’aération, voire à l’intérieur du bâtiment. D’ailleurs, il faut noter que l’hôtel de ville d’Acapulco est situé au milieu du plus grand parc public de la ville, qui abrite divers animaux et oiseaux.

mexique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mexique, raton-laveur, chute, vidéo, panique, animaux