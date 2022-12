https://fr.sputniknews.africa/20221201/le-maroc-et-le-mexique-veulent-developper-la-cooperation-dans-le-secteur-de-ledition-1057138324.html

Le Maroc et le Mexique veulent développer la coopération dans le secteur de l’édition

Le Maroc et le Mexique veulent développer la coopération dans le secteur de l’édition

Des responsables marocains et mexicains se sont entretenus mardi à Mexico des moyens de développer la coopération dans les secteurs de l’édition, de la... 01.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-01T06:24+0100

2022-12-01T06:24+0100

2022-12-01T06:24+0100

maroc

mexique

éditions

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1044661435_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8951094ad10d8d06fb7a7f6af6658eb0.jpg

La directrice du Livre, des Bibliothèques et des Archives au ministère de la Culture et de la Communication, Latifa Moftaqir, a eu une rencontre, à cet égard, avec le directeur de la coopération internationale au ministère de la Culture mexicain, Rafael de la Madrid, lors de laquelle l’accent a été mis sur la volonté de renforcer le partenariat dans le secteur de l’édition.Cette rencontre, à laquelle ont pris part des représentants de plusieurs maisons d’édition marocaines, s’est tenue en marge de la participation du Maroc au Salon international du livre de Guadalajara, considéré comme l’un des évènements culturels phares dans la région d’Amérique latine et des Caraïbes.A cette occasion, le responsable mexicain a souligné que la présence du Royaume à ce salon permettra aux participants et aux visiteurs de découvrir la culture marocaine ainsi que les spécificités de la littérature du Royaume, dont les œuvres traduites en espagnol.M. de la Madrid a aussi exprimé l’espoir de mettre en place des mécanismes permettant de développer la coopération avec le ministère marocain de la Culture pour la publication d’œuvres conjointes et la traduction de plusieurs livres publiés par les maisons d’édition marocaines et mexicaines afin de rapprocher les lecteurs des cultures des deux pays.L'ouverture du Roayume aux différentes culturesDe son côté, Mme Moftaqir a affirmé que le Maroc accorde une grande importance à la culture et à la langue des pays hispanophones et possède une littérature en langue espagnol, ce qui reflète l’ouverture du Roayume sur différentes langues et cultures.Elle a rappelé, à cet égard, que le Mexique a pris part aux côtés de plusieurs pays d’Amérique latine à la dernière édition du Salon international de l’édition et du livre à Rabat, qui a attiré plus de 200.000 visiteurs.Au programme du Salon international du livre de Guadalajara, qui s’est ouvert le 26 novembre et se poursuivra jusqu’au 4 décembre, figurent plusieurs colloques et rencontres sur diverses thématiques littéraires avec la participation d’une pléiade d’hommes de lettres et d’académiciens venus des quatre coins du monde.

maroc

mexique

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maroc, mexique, éditions, maghreb