Les livraisons russes de diesel explosent à destination du Maroc

Selon les données de Refinitiv, les livraisons de diesel de Moscou à Rabat se sont accélérées pour atteindre 735.000 tonnes en 2022, après seulement 66.000... 21.01.2023, Sputnik Afrique

Face aux sanctions occidentales visant ses produits pétroliers, la Russie a augmenté ses exportations au Maroc ainsi qu’à la Turquie, selon Reuters qui cite des données de Refinitiv.Ainsi, les livraisons de diesel de Moscou à Rabat se sont accélérées pour atteindre 735.000 tonnes en 2022, après seulement 66.000 tonnes en 2021. Et elles totalisent déjà près de 140.000 tonnes depuis le début de 2023.Entre autres, quant aux exportations de ce carburant des ports russes vers la Turquie, elles étaient aussi en hausse en décembre 2022 à plus de 750.000 tonnes. Elles ont atteint 5,05 millions de tonnes en 2022 contre 3,99 millions de tonnes en 2021, d’après la source. De plus, depuis le début du mois de janvier, la Russie a déjà fourni à la Turquie environ 450.000 tonnes de diesel.En outre, plusieurs cargaisons ont également été acheminées par la Russie au Ghana, au Sénégal, en Libye et même en Uruguay et en Côte d'Ivoire, comme l’indique Refinitiv.La réorientation des exportationsL’interdiction de l’Union européenne sur les importations des produits pétroliers russes, y compris l’essence, le diesel et le carburéacteur, entrera en vigueur en février 2023.Cependant, de son côté, l’Europe importe toujours la majeure partie du diesel russe, remplissant les réservoirs avant la date limite, précise la source.La Russie va ainsi détourner ses approvisionnements vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, comme l’avait déclaré fin décembre le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak.Il a aussi indiqué qu’il était préférable pour la Russie de réduire sa production de pétrole plutôt que d’accepter un plafonnement des prix imposé par les pays occidentaux.

