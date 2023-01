https://fr.sputniknews.africa/20230121/bangui-na-pas-de-problemes-avec-paris-assure-le-premier-ministre-centrafricain-1057652114.html

"Bangui n’a pas de problèmes avec Paris", assure le Premier ministre centrafricain

La République centrafricaine n’a pas de problèmes avec la France et souhaite nouer des coopérations avec tous les pays, pourvues qu’elles soient équitables, a... 21.01.2023, Sputnik Afrique

Malgré le départ des militaires français du pays en fin d’année, la République centrafricaine ne nourrit pas de grief particulier à l’égard de la France, a déclaré à Sputnik le Premier ministre Félix Moloua. Bangui continue de dialoguer avec Paris comme avec Washington et se veut ouvert aux partenariats, du moment que ces derniers sont équilibrés.Le Premier ministre dresse néanmoins certaines lignes rouges et souligne qu’on ne peut pas "dire à un pays de faire ce qu’il ne veut pas". La souveraineté de la RCA doit être respectée et le pays est par exemple libre de contrôler les personnes circulant sur son territoire. L’arrestation récente de deux Français n’ayant pas régularisé leur situation doit être interprétée en ces termes, a-t-il expliqué.Exactions des groupes armésLe Premier ministre a également déploré qu’un certain silence règne sur les exactions des groupes armés, alors que les actions des Forces armées centrafricaines (FACA) sont regardées de près, notamment par Washington. Il rappelle que la lumière est toujours faite lorsque les FACA dérapent, le tribunal militaire et la cour pénale siégeant et radiant si nécessaire les fautifs.Une sévérité qu’il aimerait bien voir appliquer lorsque les regards se tournent vers les groupes armés.Félix Moloua s’est rendu à Moscou pour discuter notamment de la coopération militaire bilatérale avec la Russie. Il a rencontré la direction du ministère russe de la Défense.

