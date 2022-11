La Centrafrique dit adieu aux derniers blindés de l’armée française - photos

https://fr.sputniknews.africa/20221106/la-centrafrique-dit-adieu-aux-derniers-blindes-de-larmee-francaise---photos-1056735464.html

Après 62 ans de présence, les derniers blindés de l’armée française ont quitté la République centrafricaine. L'opération de retrait définitif de ce pays a été... 06.11.2022, Sputnik Afrique

L’armée française en Centrafrique a effectué, le 4 novembre dans la capitale de ce pays, le "rapatriement des derniers VAB (véhicule de l'avant blindé, ndlr.), de la Mission logistique Bangui (Mislog)", a annoncé ladite Mission sur Twitter. La mesure a été accomplie en amont du retrait total du dernier contingent français de RCA."Une manœuvre nominalement exécutée avec des moyens conséquents de l'Armée de l'air en liaison constante avec les autorités centrafricaines", a précisé le service dans sa publication.La "manœuvre logistique rapide et professionnelle", selon l'État-major des armées, a commencé le 1er novembre à l’aéroport Mpoko de Bangui sous la supervision de logisticiens français. Elle se fait "en transparence et en liaison avec les autorités centrafricaines", relate le site Air-defense.Fin de missionLa tâche de cette Mission était d’assurer un soutien aux forces de l’Union européenne et aux militaires français employés au sein de la force de l’Onu. Elle avait remplacé en juin 2021 le Détachement d'appui opérationnel français de Bangui qui faisait de la coopération et notamment de l'instruction militaire auprès des forces armées centrafricaines (FACA). À l'été 2021, Paris a décidé de suspendre sa coopération militaire avec Bangui, jugé "complice" d'une campagne antifrançaise.Début octobre 2022, les autorités françaises ont annoncé qu'après 62 ans de présence, les 130 derniers militaires déployés en Centrafrique quitteraient, d’ici la fin de l’année, ce pays plongé dans la guerre civile depuis 2013. L’armée française y est intervenue à plusieurs reprises. Il s'agit notamment des opérations Caban et Barracuda dans les années 1979-1981, des opérations Almandin I, II et III de 1996 à 1997, Boali en 2003 et Sangaris en 2016.

