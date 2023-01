https://fr.sputniknews.africa/20230120/nous-sommes-dans-une-troisieme-guerre-mondiale-hybride-et-devastatrice-estime-un-expert-1057651031.html

Nous sommes dans une "troisième guerre mondiale", "hybride" et "dévastatrice", estime un expert

Les États-Unis font tout pour maintenir leur domination, militaire et financière, avertit Abdelkader Soufi, expert en politiques de Défense, dans un entretien... 20.01.2023, Sputnik Afrique

Nous sommes dans une «troisième guerre mondiale», «hybride» et «dévastatrice», estime un expert Les États-Unis font tout pour maintenir leur domination, militaire et financière, avertit Abdelkader Soufi, expert en politiques de Défense, dans un entretien à L’Afrique en marche. Cependant, selon lui, le monde va vers la fin de l'hégémonie du dollar et l’essor d’autres monnaies.

Les États-Unis et l’Otan avaient préparé la guerre contre la Russie en Ukraine depuis 2015, a avoué dans un entretien accordé au Financial Times le lieutenant-général James Bierman, actuel commandant en chef des Marines américains au Japon. De plus, ils seraient en train de mener le même effort en Asie, conjointement avec le Japon notamment, contre la Chine.Depuis l’apparition de la doctrine Wolfowitz en 1992, les États-Unis et leurs alliés au sein de l’Otan n’ont pas cessé de monter des politiques agressives contre les puissances eurasiatiques. La Russie et la Chine sont explicitement désignées dans les livres blancs de sécurité nationale comme des ennemis de premier ordre, mettant en danger les intérêts vitaux américains et occidentaux en général.Ainsi, dans la même lignée de la géopolitique anglo-saxonne qui a enfanté les deux Guerres mondiales, les États-Unis font tout pour préserver leur domination militaire, économique et financière. En tête de cette politique figure le maintien du dollar comme principale monnaie d’échange et de réserve dans le monde.Ecoutez l’entretien en entier dans ce podcast !► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

