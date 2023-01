https://fr.sputniknews.africa/20230120/moscou-denonce-le-virus-de-lexclusivite-des-etats-unis-1057649206.html

Moscou dénonce le "virus de l’exclusivité" des États-Unis

Moscou dénonce le "virus de l’exclusivité" des États-Unis

20.01.2023

2023-01-20T08:31+0100

2023-01-20T08:31+0100

2023-01-20T08:32+0100

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a réagi aux propos de l’ex-secrétaire d’État et actuel envoyé spécial du Président américain pour le climat John Kerry. Ce dernier a affirmé que le salut de la planète incombait à un groupe d’êtres humains triés sur le volet.Selon Mme Zakharova, il s’agit d’une nouvelle maladie, "le virus de l’exclusivité".Un groupe sélectionnéL’officiel américain a déclaré mardi 17 janvier que c’était "presque extraterrestre de penser à sauver la planète"."Quand vous vous arrêtez et que vous y réfléchissez, c'est assez extraordinaire que nous choisissions un groupe d'êtres humains, à cause de tout ce qui nous a touchés à un moment donné de notre vie, pour s'asseoir dans une pièce et se réunir et parler réellement de sauver la planète. Je veux dire, c'est presque extraterrestre de penser à sauver la planète. Si vous dites cela à la plupart des gens, la plupart des gens penseront que vous n'êtes qu'un fou étreignant un arbre, un libéral de gauche… Mais vraiment, c'est là où nous en sommes", a-t-il notamment déclaré.

