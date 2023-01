Le chef des instructeurs russes épingle un rapport du renseignement finlandais sur l’Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230120/le-chef-des-instructeurs-russes-epingle-un-rapport-du-renseignement-finlandais-sur-lafrique-1057653097.html

Alexandre Ivanov, dirigeant de la Communauté des officiers pour la sécurité internationale (COSI), a qualifié de "superficiel et déséquilibré" le rapport du renseignement militaire finlandais. Ce dernier se dit préoccupé par l’influence russe accrue en Afrique.Le chef de la COSI a pris connaissance des grandes lignes de ce rapport. Notamment, il a jugé superficielle l’idée qu’un plus grand poids de la Russie sur le continent noir conduise à l’évincement des pays occidentaux, comme cela a eu lieu au Mali.Résultat d’une politique égoïsteSelon M.Ivanov, le départ de certains pays occidentaux n’est pas une conséquence de la présence en Afrique de la Russie et de sociétés russes.Toujours selon M.Ivanov, à en juger d’après le rapport finlandais, les Occidentaux transmettent en sourdine à la Russie une proposition des diplomates américains: "laissez-nous l’Afrique et nous cesserons de soutenir Kiev."Ce ne sont pas des points sur la carteEt de conclure: "J’appelle une nouvelle fois la communauté internationale, les dirigeants finlandais compris, à ouvrir les yeux sur la politique hypocrite de la France et des États-Unis qui parlent de l’égalité et des droits de l’homme et, dans le même temps, font chanter et font le commerce de pays entiers dans leurs intérêts."Départ du Mali et de la CentrafriqueEn ce qui concerne le Mali, les derniers soldats français ont quitté le pays l’an dernier sur ordre des autorités maliennes qui ont demandé leur départ définitif. Le régime malien de transition a accusé la France de soutenir les terroristes. Pour sa part, la Russie, préoccupée par les attaques dans le pays, a promis de toujours accorder son assistance aux autorités légitimes du pays.En Centrafrique, la dernière base française a été fermée en décembre dernier.

