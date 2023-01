https://fr.sputniknews.africa/20230120/chars-leopard-a-kiev-lallemagne-se-souvient-quelle-ne-doit-pas-creer-de-menace-de-guerre-1057654721.html

Chars Leopard à Kiev: l’Allemagne se souvient qu’elle ne doit pas créer de menace de guerre

Chars Leopard à Kiev: l’Allemagne se souvient qu’elle ne doit pas créer de menace de guerre

La livraison de chars Leopard risque d’impliquer l’Allemagne dans le conflit à un tout autre niveau et exposer le pays à de plus lourdes pertes, ce qu’il... 20.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-20T17:03+0100

2023-01-20T17:03+0100

2023-01-20T17:03+0100

donbass. opération russe

allemagne

berlin

europe

défense

ukraine

états-unis

washington

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103694/92/1036949217_252:0:2849:1461_1920x0_80_0_0_8674a09fa8af2e7d1bc0b2ac2cc1cbc2.jpg

Depuis le début du conflit ukrainien, l’Allemagne a livré à l’Ukraine nombre d’armes, comme des canons antiaériens Gepard ou PzH 2000. Le drame a pourtant éclaté autour d’une possible livraison de chars allemands Leopard.Au départ, la CNN avait rapporté que le chef du Pentagone, Lloyd Austin, n’avait pas réussi à convaincre le fraîchement nommé ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, d'accepter la livraison de ses chars en Ukraine. Selon un haut responsable américain, Berlin serait prêt à le faire si les États-Unis envoyaient eux-mêmes des chars Abrams en Ukraine. D'autres options ne sont pas envisagées. Pourtant, le Pentagone a expliqué à plusieurs reprises sa réticence à envoyer des chars Abrams en Ukraine à cause de leur coût d’entretien.Bien que le monde ait retenu son souffle et attendu les résultats de la réunion qui se déroulait sur la base militaire de Ramstein, l'Allemagne n'a pris encore aucune décision. Quelle est donc sa motivation?La livraison de chars de combat "signifie un niveau de pertes complètement différent", explique auprès de Sputnik, l’expert germaniste de l'Institut de l'Europe auprès de l'Académie russe des sciences Alexandre Kamkine.Et de développer que tout le monde s’accorde sur le fait que les Leopard s’enflamment et explosent très bien. De plus, c'est un véhicule de combat de premier plan.Constitution oblige…La Constitution du pays dispose qu’une menace de guerre ne doit jamais émaner de l’Allemagne, ce dont les représentants du Parti social-démocrate d’Allemagne se souviennent, souligne l’expert. Or, la livraison de matériel militaire est une "participation indirecte aux hostilités", comme l’a confirmé le nouveau ministre allemand de la Défense Boris Pistorius."La pression est forte"Pourtant, l’expert est enclin à croire que les pays anglo-saxons arriveront à convaincre l’Allemagne là-dessus.

allemagne

berlin

europe

ukraine

états-unis

washington

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

allemagne, berlin, europe, défense, ukraine, états-unis, washington, opinion