Ceux réunis à Davos ne changeront pas la direction libérale de l’économie, présume un expert

La mondialisation libérale est un échec, affirme au micro de Sputnik Afrique Omar Aktouf, professeur à HEC Montréal. Mais les participants au Forum de Davos ne... 20.01.2023, Sputnik Afrique

Ceux réunis à Davos ne changeront pas la direction libérale de l’économie, présume un expert La mondialisation libérale est un échec, affirme au micro de Sputnik Afrique Omar Aktouf, professeur à HEC Montréal. Mais les participants au Forum de Davos ne seraient pas en mesure d'admettre leur culpabilité et encore moins de corriger leurs erreurs. Surtout en l'absence d’hommes d'affaires russes et chinois.

Le jour même de l’ouverture du Forum de Davos, où se réunit l’élite politique, économique et financière de la planète, l’ONG britannique Oxfam a publié son rapport annuel sur la pauvreté et les inégalités dans le monde. Selon ce document, l’extrême précarité a explosé depuis 2015, atteignant actuellement à près de 10% de la population mondiale. Dans le même temps, les 2755 milliardaires du monde auraient vu leur patrimoine augmenter davantage pendant le Covid-19 que durant les quatorze années précédentes. Ce fait ressort également de la liste des participants au forum: 116 milliardaires s’y sont inscrits, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2012.D’ailleurs, hormis le chancelier allemand Olaf Scholz, aucun autre dirigeant du G7 n’a fait le déplacement cette année, même le Président américain Joe Biden. Même topo pour les pays membres des BRICS. Les chefs d’État du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et d’Afrique du Sud pointent tous sur la liste des absents. Néanmoins, les absences les plus marquantes sont celles de Vladimir Poutine et de Xi Jinping.Peut-on conclure que les grandes puissances émergentes des BRICS sont en train d’imposer une nouvelle direction et architecture dans la gestion des affaires du monde? Affirmatif, répond le Pr Aktouf avant d’expliquer que c’est à cause de cela que les Occidentaux et l’Otan "sont en train de tout faire pour nuire ou du moins contrôler ou circonscrire cette réussite russe et chinoise dans le but de la défaire".Le forum de Davos saura-t-il relever les défis de l’échec de la mondialisation libérale, de la paix dans le monde et de la pauvreté? "Même pas en rêve", estime le Pr Aktouf.Ecoutez l’entretien en entier dans ce podcast !► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

