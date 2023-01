https://fr.sputniknews.africa/20230119/un-zimbabween-utilise-comme-porte-cles-une-grenade-qui-finit-par-exploser-1057642641.html

Un Zimbabwéen utilise comme porte-clés une grenade qui finit par exploser

Un Zimbabwéen utilise comme porte-clés une grenade qui finit par exploser

Un homme de 47 ans a perdu quatre doigts et la moitié de sa paume après l’explosion d’une grenade qu’il utilisait comme porte-clés. La police zimbabwéenne a... 19.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-19T13:00+0100

2023-01-19T13:00+0100

2023-01-19T13:00+0100

international

afrique subsaharienne

zimbabwe

grenade

explosion

blessure

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103872/86/1038728641_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7f1988c413fd9ef8a33927e20e0d878.jpg

Un habitant de la ville zimbabwéenne de Bulawayo ne savait évidemment pas que l’excès de confiance en soi présentait des risques.Le jour de l’An, ce jardinier de 47 ans a trouvé une grenade, alors qu’il vaquait à ses besognes. Il l’a montrée à un ami, lequel n’y a rien trouvé de dangereux. Le jardinier s’en est alors servi en guise de porte-clés, rapportent les médias locaux.La police locale a fait savoir qu’il s’est ainsi déplacé avec la grenade pendant près de deux semaines, inconscient du fait qu'il portait un objet mortel.Suite à cet incident, la police a avisé la population en mettant en garde contre tout objet en métal inconnu pouvant s’avérer dangereux.Un homme averti en vaut deuxMais certains sont on ne peut plus conscients du danger de ces explosifs. Dans l’hémisphère Nord de notre planète, un soldat russe sur le front ukrainien a survécu en rejetant des grenades lancées sur lui depuis un drone ukrainien.La maîtrise de soi, le sang-froid et la connaissance de cause lui ont permis de réagir sur-le-champ et de les renvoyer comme si de rien n’était.

afrique subsaharienne

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, zimbabwe, grenade, explosion, blessure