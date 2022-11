La vidéo d’un soldat russe renvoyant des grenades d’un drone ukrainien gagne le cœur du public

https://fr.sputniknews.africa/20221109/la-video-dun-soldat-russe-renvoyant-des-grenades-dun-drone-ukrainien-gagne-le-cur-du-public--1056763955.html

Un soldat russe filmé alors qu’il renvoyait des grenades lancées depuis un drone ukrainien a survécu et est même guéri depuis longtemps, selon ses compagnons... 09.11.2022, Sputnik Afrique

Ces derniers jours, les réseaux sociaux ne cessent de discuter de la vidéo du drone ukrainien lançant des grenades sur un soldat russe. Ce dernier, qui se cache dans une tranchée, renvoie comme si de rien n'était les projectiles.La maîtrise de soi et le sang-froid du soldat ont impressionné les internautes à tel point que le quotidien britannique Telegraph a bloqué les commentaires sous la vidéo.Il s'en est sortiLes internautes peuvent se rassurer sur le sort du soldat russe qui a réussi à rejeter deux grenades lancées sur lui par un drone ukrainien.À en juger d’après leurs propos, le soldat a quand même été blessé au cours de cette attaque.Le post précise également que les faits ont eu lieu au mois de mars non loin du village de Malaïa Rogan dans la région de Kharkov. Le soldat faisait partie de la 138ebrigade de l’infanterie motorisée des forces armées russes.Le service de presse de la région de Léningrad où est stationnée la brigade en question a annoncé que le soldat s’appelait Alexeï S. et était originaire de la région.Une réaction immédiate"Ce que nous voyons sur la vidéo témoigne du fait que le soldat ou l’officier a toujours été prêt à agir en sorte", a signalé Sergueï Gontcharov, vétéran du groupe Alpha, une force spéciale du Service de sécurité russe (FSB).Il rappelle qu’entre 3,2 et 4,2 secondes passent entre le moment où la grenade est dégoupillée et l’explosion pour que le militaire qui la lance ne se fasse pas sauter. Par conséquent, pour renvoyer la grenade le soldat n’avait que quelques instants, ce qui témoigne de sa réactivité rapide.Le soldat lui-même a été surpris par tant d’attention pour sa personne dans les médias, estimant qu’il n’a rien fait d’extraordinaire. "Chaque Russe a suffisamment de sang-froid en de tels moments", a-t-il commenté.

