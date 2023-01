https://fr.sputniknews.africa/20230119/serguei-lavrov-les-etats-unis-nuisent-aux-africains-en-tentant-de-contenir-linfluence-russe-1057647352.html

Sergueï Lavrov: les États-Unis nuisent aux Africains en tentant de contenir l’influence russe

Une conférence de presse du ministre russe des Affaires étrangères a suscité une tempête d'émotions. N'ayant pas peur des mots, il a parlé des actions de... 19.01.2023, Sputnik Afrique

Sergueï Lavrov: les États-Unis nuisent aux Africains en tentant de contenir l’influence russe Une conférence de presse du ministre russe des Affaires étrangères a suscité une tempête d'émotions. N'ayant pas peur des mots, il a parlé des actions de l'Occident collectif, du monde multipolaire et des principes sur lesquels la Russie fonde les relations avec ses partenaires. Zone de Contact vous décrypte les phrases clés de M.Lavrov.

Sergueï Lavrov a remis les pendules à l’heure. Face aux journalistes russes et internationaux, le chef de la diplomatie russe a abordé sans prendre de gants plusieurs dossiers mondiaux. L’Afrique n’a pas été oubliée. M.Lavrov a dénoncé le projet de loi américain pénalisant les pays africains souhaitant se rapprocher de la Russie.Le ministre a également parlé des BRICS face à la presse. Il a affirmé que de nouveaux processus menant à l’émergence d’un monde multipolaire se mettront en place.Enfin, il a prononcé une phrase qui a fait réagir de nombreux journalistes et politiques occidentaux par sa portée. Sergueï Lavrov a comparé les actions de l'Occident collectif à celles d’Hitler ou de Napoléon qui avaient mobilisé presque toute l'Europe contre l'Union soviétique et l'Empire russe.Pour plus de détails, écoutez le Podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

