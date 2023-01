https://fr.sputniknews.africa/20230119/cest-de-pire-en-pire-les-parisiens-manifestent-en-masse-contre-la-reforme-des-retraires-1057646739.html

"C'est de pire en pire": les Parisiens manifestent en masse contre la réforme des retraires

"C'est de pire en pire": les Parisiens manifestent en masse contre la réforme des retraires

Une vaste manifestation accompagnée d'une grève générale a eu lieu à Paris contre le projet de réforme de la retraite qui prévoit notamment un report de l'âge... 19.01.2023

Des centaines de milliers de manifestants sont descendus ce jeudi 19 janvier dans les rues des villes françaises afin de protester contre le recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Les syndicats prévoyaient au total 250 rassemblements dans l'ensemble du pays avec l'objectif affiché de réunir plus d'un million de personnes, quand les autorités tablaient sur une fourchette de 550.000 à 750.000. Le ministère de l’Intérieur a annoncé la mobilisation de 10.000 policiers et gendarmes pour encadrer les manifestations, accompagnées d'une grève générale partout dans le pays.Des participants à la manifestation parisienne ont fait part de leurs émotions et inquiétudes face au projet de réforme à un correspondant de Sputnik Afrique dans la capitale française:Selon une autre manifestante, la manifestation d'aujourd'hui "n'est pas que pour la retraite". "Ça fait que quatre ans qu'on est dans la rue [...]. C'est pour tout", explique-t-elle en faisant référence au mouvement des Gilets jaunes, qui a débuté en novembre 2018 en France pour durer plus de 50 semaines consécutives.La manifestation parisienne a été émaillée de tensions: visées par des jets de projectiles, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes, et certains protestataires ont reçu des coups de matraque.

