Macron "ouvert" à un report de l'âge de départ à la retraite

Macron "ouvert" à un report de l'âge de départ à la retraite

Reprenant sa promesse de campagne, M. Macron a affirmé avoir reçu "le mandat de nos compatriotes" de "décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an"... 27.10.2022, Sputnik Afrique

Emmanuel Macron s'est dit mercredi "ouvert" à un report de l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans, et non 65 ans comme il s'y était engagé lors de la campagne présidentielle, en cas d'allongement de la durée de cotisation.Une concertation sur la réforme des retraites a été ouverte par le gouvernement début octobre avec les syndicats et le patronat, et doit "finir pour la fin d'année", a-t-il rappelé."Il y a une concertation, mais pas pour ne rien faire, donc si en plus des 64 ans on allonge les trimestres, moi je suis tout à fait ouvert mais il faut aussi que tout le monde s'engage", a-t-il insisté.Actuellement il faut avoir cotisé 168 trimestres, soit 42 ans, pour toucher une retraite à taux plein (sans décote), cette durée devant passer progressivement à 43 ans d'ici 2035."Le tout, c'est que notre modèle retombe sur ses pieds, si je puis dire, et que nous, actifs, on finance bien la retraite de nos retraités", a ajouté M. Macron.

