"Aujourd'hui, le destin de la France se joue, me semble-t-il, dans le Donbass. Le bien-être de la France en Afrique et la rapidité de son exode des pays africains dépendent de la façon dont cette histoire se termine. Même les journalistes français écrivent que la France ne pourra pas résister à la puissance économique de la Chine et à la puissance militaire de la Russie, à cette alliance."