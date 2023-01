Le patron de l'armée algérienne à Paris fin janvier, selon une source militaire

https://fr.sputniknews.africa/20230118/le-patron-de-larmee-algerienne-a-paris-fin-janvier-selon-une-source-militaire-1057639446.html

Le chef d'état-major algérien Saïd Chengriha est attendu "à la fin du mois de janvier" à Paris, où il rencontrera son homologue Thierry Burkhard pour préparer... 18.01.2023, Sputnik Afrique

Cette rencontre est hautement symbolique alors qu'aucun patron de l'armée algérienne ne s'est rendu en France en visite officielle depuis près de 17 ans. La dernière visite d'un chef d'état-major algérien en France remonte en effet à Gaïd Saleh en mai 2006.M.Burkhard avait rencontré son homologue algérien les 25 et 26 août 2022 lors du voyage du président français Emmanuel Macron en Algérie. Les généraux avaient alors évoqué la situation sécuritaire au Sahel et abordé le renforcement de la coopération entre les armées algérienne et française.Outre la visite d'Etat du Président algérien, les deux chefs d'état-major devraient une nouvelle fois discuter fin janvier de la situation au Sahel.Parallèlement à cette rencontre, la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères Anne-Marie Descôtes se rendra en Algérie le 25 janvier "à l'invitation de son homologue algérien, Amar Belani", a indiqué mercredi le Quai d'Orsay à l'AFP. Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue français ont convenu dimanche, lors d'un entretien téléphonique, d'une visite à Paris en mai.Le chef d'Etat français espère poursuivre le travail de mémoire et de réconciliation entre les deux pays.

