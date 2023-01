https://fr.sputniknews.africa/20230117/le-president-tchadien-invite-par-poutine-au-sommet-russie--afrique-1057621434.html

Le Président tchadien invité par Poutine au sommet Russie – Afrique

Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la transition tchadienne, est attendu, sur invitation de Vladimir Poutine, à Saint-Pétersbourg en juillet 2023. Il... 17.01.2023, Sputnik Afrique

L’ambassade russe au Tchad a démenti une déclaration des rebelles tchadiens visant à porter ombrage à la coopération russo-tchadienne qui se développe avec succès.Le 9 janvier, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Deux rebelles tchadiens en tenue militaire (un colonel et un sergent), se trouvant probablement sur le territoire centrafricain, du côté sud du Tchad, ont annoncé une prétendue imminente attaque sur N’Djamena. Ceci grâce au soutien de la compagnie militaire privée Wagner.Un communiqué de l’ambassade russe indique que la vidéo fait partie d’une "campagne lancée sur Internet afin de compromettre aux yeux des gouvernements africains le groupe Wagner, ce qui crée de sérieux obstacles à l’avancement des intérêts politiques et d’affaires de certains grands acteurs en Afrique".Une provocation contre le dialogue bilatéralL’ambassade a cependant reconnu la présence sur la frontière entre le Tchad et la Centrafrique de rebelles présentant une menace pour les autorités.Le communiqué a mis en évidence le caractère provocateur des déclarations en question, qui visent à jeter une ombre sur la coopération russo-tchadienne en plein essor.Invitation de PoutinePour appuyer ses propos, l’ambassade a informé que sur invitation de Vladimir Poutine le Président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, était attendu à Saint-Pétersbourg en juillet 2023 à la tête d’une délégation pour participer au deuxième sommet Russie – Afrique.Complot déjouéLe 5 janvier, le gouvernement tchadien a annoncé avoir déjoué un complot visant à porter atteinte aux institutions du pays. Une "tentative de déstabilisation" pour saper l’ordre constitutionnel a été entreprise par un groupe d’officiers.

