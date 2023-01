https://fr.sputniknews.africa/20230105/une-tentative-de-coup-detat-militaire-dejouee-au-tchad-1057513859.html

Une tentative de coup d’État militaire déjouée au Tchad

Le gouvernement tchadien a déclaré avoir déjoué une tentative de coup d’État militaire. Le ministère de la Communication du pays a fourni les premiers éléments... 05.01.2023, Sputnik Afrique

Les forces de sécurité tchadiennes ont déjoué une tentative de putsch par un groupe d'officiers pour saper l'ordre constitutionnel, a annoncé ce jeudi 5 janvier le gouvernement dans un communiqué publié sur Twitter.La police judiciaire a interrogé les personnes interpellées dans le cadre de cette affaire, qui ont été déférées devant le parquet d’instance à N’Djamena.La procédure judiciaire suit son cours. Le gouvernement "entend faire toute la lumière sur cette affaire"."Un groupe restreint de conspirateurs"Selon le gouvernement tchadien, ce plan a été conçu par "un groupe restreint de conspirateurs composé de 11 officiers de l'armée" et dirigé par Baradine Berdei Targuio, président de l'Organisation tchadienne des droits de l'homme (OTDH).Le 11 décembre dernier, les médias ont annoncé la nouvelle interpellation de Baradine Berdei Targuio, libéré le 10 juin 2022 après un an et demi de prison pour "atteinte à l’ordre constitutionnel". Cette nouvelle est arrivée après que le président d’OTDH avait multiplié ses publications audio sur WhatsApp en fustigeant la gestion de la transition dans le pays, note Al Wihda info.

