https://fr.sputniknews.africa/20230117/aux-etats-unis-il-y-a-un-lavage-de-cerveau-concernant-lukraine-selon-un-essayiste-belge-1057620741.html

Aux États-Unis il y a un lavage de cerveau concernant l’Ukraine, selon un essayiste belge

Aux États-Unis il y a un lavage de cerveau concernant l’Ukraine, selon un essayiste belge

Après Donald Trump, c’est au tour de Joe Biden d’être épinglé pour la mauvaise gestion de ses archives classées. Alors qu’il a annoncé se présenter en 2024... 17.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-17T10:55+0100

2023-01-17T10:55+0100

2023-01-17T10:55+0100

zone de contact

états-unis

joe biden

hunter biden

ukraine

documents

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/11/1057620156_0:361:1982:1476_1920x0_80_0_0_f76b50b7a6f1b8aeaa2d66e13a184b2e.jpg

Aux États-Unis il y a un lavage de cerveau concernant l’Ukraine, selon un essayiste belge Après Donald Trump, c’est au tour de Joe Biden d’être épinglé pour la mauvaise gestion de ses archives classées. Alors qu’il a annoncé se présenter en 2024 pour briguer un second mandat, quelles peuvent être les conséquences? Éléments de réponse avec l’essayiste belge Michel Collon.

Joe Biden dans la tourmente. Le leader américain a conservé des documents classifiés dans ses bureaux et ses deux maisons. Parmi les pièces découvertes figuraient des notes de renseignement qui concernaient l’Ukraine. Les documents ont été trouvés six jours avant l’élection de mi-mandat, mais l’affaire a été rendue publique seulement récemment. Interrogé par Sputnik, l’essayiste et journaliste belge Michel Collon estime que Biden avait des raisons personnelles pour garder les documents près de chez lui.Hunter Biden, le fils en question, a siégé au conseil d'administration d'une société gazière ukrainienne et en aurait profité. De plus, son fonds finançait les biolaboratoires américains en Ukraine qui suscitent de nombreuses questions quant à leurs enjeux et dangers.Toutefois, l’essayiste belge tient à rester optimiste: "Je pense que la bataille de l’information ne fait que commencer".Pour en savoir plus, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

états-unis

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

états-unis, joe biden, hunter biden, ukraine, documents, аудио