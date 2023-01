https://fr.sputniknews.africa/20230116/les-etats-unis-lancent-un-nouvel-entrainement-de-larmee-ukrainienne-1057610812.html

Les États-Unis lancent un nouvel entraînement de l’armée ukrainienne

Le Pentagone vient de lancer un nouvel entraînement des soldats ukrainiens, indique un haut-gradé américain après d’Associated Press. Cela se déroule en... 16.01.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées américaines ont lancé un nouvel entraînement des troupes ukrainiennes pour mener une contre-offensive, a rapporté le chef de l’État-major des États-Unis cité par Associated Press.Cette formation "élargie et plus sophistiquée" est axée sur les combats à grande échelle, a précisé Mark Milley. Elle comprend l’apprentissage des déplacements et de la coordination des unités en utilisant l’artillerie, les blindés et les forces terrestres combinées.Environ 500 soldats formés devraient débarquer sur le champ de bataille dans les cinq à huit prochaines semaines, soit "quelque temps avant l’arrivée des pluies printanières". "Ce serait l’idéal", conclut le haut-gradé américain.Selon l’agence d’information, Mark Milley prévoit de se rendre dans la zone d’entraînement de Grafenwoehr, en Allemagne, ce 16 janvier.Jusqu’à présent, le Pentagone refusait de désigner la date exacte du début de l’entraînement.Formation précédenteLe général Milley a aussi déclaré que son pays effectuait ce type d'entraînement avant le déclenchement du conflit militaire en février dernier. Celui-ci sera une continuation de ce qu'ils avaient fait à l’époque. D'autres alliés européens assurent également la formation, a noté l’agence d’information.Au total, Washington a déjà appris à plus de 3.100 soldats ukrainiens à utiliser et à entretenir certains équipements et armes, notamment des obusiers, des véhicules blindés et le système de lance-roquettes multiples HIMARS, a ajouté Associated Press.De nouveaux transferts d’armesCette annonce intervient alors que l’Occident élargit la liste de ses promesses d’armes. L’administration Biden a ainsi approuvé un transfert pour un total de 3 milliards de dollars.Parmi ces armes figurent 50 véhicules de combat Bradley, des dizaines d’autres véhicules blindés et des systèmes de défense antiaérienne Patriot, ainsi que des obusiers motorisés. Berlin envisage d’envoyer à l'armée ukrainienne 40 blindés Marder. De son côté, Paris devra livrer des chars de combat légers AMX-10RC.

