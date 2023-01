https://fr.sputniknews.africa/20230116/le-premier-festival-du-livre-africain-souvrira-au-maroc-une-vingtaine-de-pays-attendus-1057615433.html

Le premier Festival du Livre africain s’ouvrira au Maroc, une vingtaine de pays attendus

Le premier Festival du Livre africain s’ouvrira au Maroc, une vingtaine de pays attendus

De grands acteurs de la Culture organiseront le Festival du Livre africain de Marrakech (FLAM). Lequel révèlera la littérature africaine et permettra le... 16.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-16T17:46+0100

2023-01-16T17:46+0100

2023-01-16T17:46+0100

afrique du nord

maghreb

maroc

festival

livre

culture

littérature

écrivains

éditions

marrakech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104327/61/1043276184_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5291efd9b25452429123f9378e9ef4c0.jpg

La première édition du Festival du Livre africain de Marrakech (FLAM) se tiendra du 9 au 12 février au centre culturel Les Etoiles de Jemaa el-Fna. Le monde entier y est convié, avec des écrivains issus du continent africain comme de la diaspora, relate le site d’information LeSiteInfo.Le projet porte sur la réflexion des imaginaires, la facilitation des échanges Nord-Sud et la création du rapprochement entre les peuples.Hanane Essaydi, universitaire marocaine spécialisée dans la littérature africaine, et Fatimata Wane-Sangna, journaliste franco-sénégalaise, figurent aussi parmi les organisateurs de cette première édition du FLAM.Selon LeSiteInfo, le FLAM sera une occasion unique de connaître les talents littéraires de l’Afrique, tout en louant la diversité culturelle du continent.Il y aura également des débats, conférences, dédicaces, tables rondes et ateliers afin de donner la possibilité à chacun, dans un premier temps, de découvrir les différentes facettes des littératures africaines et, dans un second, d’avoir des échanges avec des auteurs de renom et les diasporas.Pays participantsD’après LeSiteInfo, à cette première édition sont attendus notamment la Tunisie, le Cameroun, l’Île Maurice, Djibouti, l’Algérie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud.Des membres de la diaspora africaine en provenance des États-Unis, d’Angleterre, d’Allemagne, de France, du Canada, d’Autriche et d’ailleurs ont aussi été invités.Se rencontrant rarement en terre africaine pour repenser le monde, les écrivains se croiseront au FLAM, qui s’inscrit d’ores et déjà dans la lignée des grands festivals littéraires internationaux, et vise à mettre en lumière le dynamisme et la créativité des littératures africaines, conclut le site.

afrique du nord

maghreb

maroc

marrakech

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, maroc, festival, livre, culture, littérature, écrivains, éditions, marrakech