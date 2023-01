https://fr.sputniknews.africa/20230116/bientot-de-retour-guinee-telecom-proposera-des-services-avec-la-4g-et-la-5g-1057618540.html

Bientôt de retour, Guinée Télécom proposera des services avec la 4G et la 5G

Lancer ses services avec la 4G et la 5G, tel est l’objectif de la société Guinée Télécom qui sera opérationnelle d’ici fin janvier. Une rude bataille s’annonce... 16.01.2023, Sputnik Afrique

La société des télécommunications Guinée Télécom, anciennement SOTELGUI, sera opérationnelle d’ici fin janvier et proposera la 4G comme la 5G, a annoncé le 12 janvier Ousmane Gaoual Diallo, ministre des Postes, des télécommunications et de l’économie numérique.Il s’agit pour Guinée Télécom de rentrer en puissance après les efforts déployés depuis 2013 pour assurer son retour, après que SOTELGUI a fait faillite en 2012, relate l’agence d’information économique Ecofin.Guinée Télécom devra élever le niveau pour concurrencer ses rivaux sur le marché des télécommunications guinéen actuellement disputé par Orange, MTN et Cellcom.Au deuxième trimestre 2022, la part de marché utilisateurs d’Orange était de 65,1%, alors que MTN en détenait 25,3% et Cellcom 9,6% pour un marché total de 13,5 millions d’abonnés, selon les dernières statistiques de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT).D’après une étude menée par le géant suédois Ericsson, le nombre d’abonnements à la 5G en Afrique subsaharienne passerait de sept millions en 2022 à 150 millions en 2028.Quant à la 4G, les abonnements devraient atteindre un pic d’environ 5,2 milliards à l’échelle mondiale à la fin de l’année 2022 avant de chuter à 3,6 milliards d’ici fin 2028.

