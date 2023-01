https://fr.sputniknews.africa/20230115/lima-entend-retablir-les-relations-diplomatiques-avec-rabat-1057603450.html

Lima entend rétablir les relations diplomatiques avec Rabat

Longtemps en froid avec le Maroc, en raison du Front Polisario, le Pérou a décidé de renouer le contac. Une décision prise dans le but d’obtenir un don... 15.01.2023, Sputnik Afrique

Dina Boluarte, nouvelle Présidente du Pérou, a ordonné la reprise des relations diplomatiques avec le Maroc afin de recevoir 150.000 tonnes d'engrais dont la livraison avait été suspendue en octobre, relate le site d’information péruvien RPP.Toujours selon ce dernier, le ministre du Développement agraire et de l'irrigation, Juan Altamirano Quispe, s’est coordonné avec l’ambassade du Maroc pour examiner la question. Les deux pays devraient organiser prochainement une réunion.La politique péruvienne à l’égard du Sahara occidentalLa décision de rétablir les relations avec Rabat arrive après la destitution et le placement en détention provisoire en décembre du Président Pedro Castillo. Le chef de l’État déchu avait privé son pays d’engrais marocains en relançant en septembre les relations avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Pourtant, cet État proclamé par le Front Polisario n’est pas reconnu par la majeure partie de la communauté internationale, précise le site.Le Pérou est l'un des pays d'Amérique latine qui a changé à plusieurs reprises sa position par rapport au problème du Sahara occidental depuis les années 1980. Ses relations avec le Front Polisario, suspendues depuis 1996, ont été rétablies en septembre 2021 pour être une nouvelle fois suspendues le 18 août 2022 et rétablies un mois plus tard.

