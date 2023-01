Le Burkina Faso veut l’ouverture d’une ambassade russe sur son territoire

"Nous allons élaborer une feuille de route de coopération bilatérale […] et on va voir ce que la Russie pourrait apporter à votre pays dans le plan de la sécurité et de la lutte antiterroriste", a déclaré Alexeï Saltykov, cumulant les fonctions d’ambassadeur de Russie pour la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.