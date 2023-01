https://fr.sputniknews.africa/20230115/de-la-viande-de-chat-vendue-a-alger-les-autorites-evoquent-une-instruction-mal-interpretee-1057607381.html

De la viande de chat vendue à Alger? Les autorités évoquent une instruction mal interprétée

De la viande de chat vendue à Alger? Les autorités évoquent une instruction mal interprétée

Une rumeur faisant état de la mise en vente de viande de chat en lieu et place de lapin a secoué l’Algérie. Une information divulguée dans un communiqué... 15.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-15T21:39+0100

2023-01-15T21:39+0100

2023-01-15T21:41+0100

afrique du nord

maghreb

algérie

viande

chat noir

rumeurs

ventes

alger

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/18/1052303782_0:37:3189:1830_1920x0_80_0_0_493cd62212934c0bb478c8101d815684.jpg

Certains bouchers et commerçants de viande blanche vendraient, à Alger, de la viande de chat présentée comme du lapin. Le client serait appelé à vérifier si la queue et la tête du lapin sont bien attachées au corps, à en croire le communiqué de l'Assemblée populaire communale (APC) de Gué de Constantine, partagé sur Facebook* puis retiré quelques instants plus tard.Une information très rapidement démentie par L’Association de protection et d’orientation des consommateurs (Apoce). De son côté, Mustapha Zebdi, Président de l’Apoce, parle d’instructions pour faire une sensibilisation mal comprises par l’APC de Gué de Constantine.Mauvaise interprétationSelon M.Zebdi, il serait question d’une incompréhension.Mustapha Zebdi a conclu en tirant son chapeau à la campagne de sensibilisation car la fraude dans le domaine du commerce des viandes rouge et blanche existe bel et bien.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

afrique du nord

maghreb

algérie

alger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, algérie, viande, chat noir, rumeurs, ventes, alger