L’Algérie importera du Halal français désormais certifié

L'Algérie importera du Halal français désormais certifié

C’est décidé! Un certificat "Halal" sera exigé pour tous les produits de consommation venant de la France. En effet, la signature d’un cahier de charges de la certification "Halal" a eu lieu, le 19 décembre, entre le ministère algérien des Affaires religieuses et des dotations et la Grande Mosquée de Paris, a annoncé sur les réseaux sociaux le ministère en question.Youssef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des dotations et Shams El-Din Hafeez, recteur de la Grande Mosquée, ont assisté à la cérémonie.Cette signature fait suite à une consultation et une coordination avec les intérêts du ministère du Commerce et de la promotion des exportations, a souligné M.Belmehdi.La certification a été confiée à l’Institut Abdelhamid Ben Badis, attaché à la Mosquée de Paris.Le Halal déprécié en FranceLe Halal est tout produit qui est "permis" selon la loi islamique. Pour la viande, l’animal doit être tué selon les rites religieux en vigueur, pour qu’elle puisse ensuite être consommée par les musulmans.En France, le halal est au centre d’une polémique. L’apparition de boucheries halal, qui remplacent parfois les établissements traditionnels, a suscité des critiques de plusieurs personnalités politiques. Les défenseurs des animaux dénoncent les rituels musulman et juif d’abattage. Des messages haineux sur les façades des commerces ont été recensés dans certaines régions du pays, notamment à Orly et dans le Lot-et-Garonne.

