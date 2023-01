https://fr.sputniknews.africa/20230114/tanger-celebre-le-nouvel-an-amazigh-1057588582.html

Tanger célèbre le Nouvel An amazigh

Le 9e festival Bachikh se déroule les 13 et 14 janvier à Tanger, à l'occasion du Nouvel An amazigh 2973. 14.01.2023, Sputnik Afrique

L'association Amazighs de Senhaja du Rif organise, les 13 et 14 janvier à Tanger, la 9è édition du festival Bachikh, à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh 2973. La cérémonie d'ouverture de cette édition, placée sous le thème Al-Andalus: paradis de la symbiose culturelle mauro-ibérique, a été marquée par le vernissage d'une exposition collective des artistes Houda Khamlichi, Hicham El Moutaghi et Wahid Habib, et une performance artistique donnée par un groupe folklorique de la région de Senhaja Srair. Elle a été aussi ponctuée aussi par des représentations du personnage Bachikh, connu ailleurs au Maroc sous les appellations Belmaoune ou Boujloude, et qui constitue une tradition des tribus des Senhajas Srair qui coïncide avec le début de la campagne agricole. Le président du festival, Charif Adrdak, a souligné que cette édition intervient après deux ans d’interruption en raison de la pandémie du Covid-19, notant que le programme comprend des activités artistiques et scientifiques, un salon du livre amazigh, une exposition d'art plastique et une exposition de produits artisanaux. Dans une déclaration à la MAP, M.Adrdak a précisé que la conférence inaugurale de cet événement est placée sous le thème Héritage des Berbères en Al-Andalus, relevant que le choix de cette thématique est lié à la relance des relations maroco-espagnoles et la volonté de mettre en lumière la véritable contribution des Berbères dans la construction de la civilisation andalouse. Au programme de cette édition figurent une conférence internationale sous le thème Variétés berbères Senhaja: phonologie, morphologie et morphosyntaxe et une rencontre poétique amazighe.

