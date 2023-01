"Les temps sont durs": Bill Gates donne des prévisions pour les années à venir

https://fr.sputniknews.africa/20230114/les-temps-sont-durs-bill-gates-donne-des-previsions-pour-les-annees-a-venir-1057592232.html

Bill Gates a évoqué des problèmes de santé en Afrique en revenant, sur son blog personnel, sur les défis qui attendent le monde en 2023. Le milliardaire a... 14.01.2023, Sputnik Afrique

Les "temps sont durs", c’est ainsi que Bill Gates, principal fondateur de Microsoft et philanthrope, a commencé son message de vœux pour l’année 2023 publié sur son blog GatesNotes.Selon le milliardaire, les trois dernières années ont été parmi les plus difficiles de mémoire récente à cause de la pandémie, de l’opération spéciale russe en Ukraine et du ralentissement de l'économie mondiale. Tout le monde a subi une perte pendant cette période, qu'il s'agisse d'êtres chers, de sécurité financière ou d'un mode de vie, selon lui.Le poliovirus sauvage signalé en AfriqueM.Gates déplore le fait que la pandémie de Covid-19 a gravement entravé les efforts de vaccination des enfants. Au cours des trois dernières décennies, les cas de poliomyélite ont diminué de 99,9 %. Mais en 2022, 30 enfants étaient paralysés à cause de la poliomyélite au 6 décembre, contre seulement six en 2021, précise-t-il.Changement climatiqueEn plus, "le changement climatique entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents", note le milliardaire.Ces conditions météorologiques extrêmes "causent déjà plus de souffrances, et si nous n'atteignons pas des émissions nettes nulles, nos petits-enfants grandiront dans un monde qui est dramatiquement pire."Or les plus pauvres souffrent le plus du changement climatique, alors que les entreprises ne sont pas naturellement incitées à fabriquer des outils qui les aident.Le milliardaire souhaite ainsi que le monde s’investisse pour le futur:

