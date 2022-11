https://fr.sputniknews.africa/20221120/loccident-reduit-son-aide-a-lafrique-pour-cause-de-soutien-a-lukraine-selon-bill-gates-1057037370.html

L’Occident réduit son aide à l’Afrique pour cause de soutien à l’Ukraine, selon Bill Gates

L’Occident réduit son aide à l’Afrique pour cause de soutien à l’Ukraine, selon Bill Gates

L’aide militaire à l’Ukraine a fortement affecté les budgets des États européens, ce qui diminue le soutien financier aux pays africains, constate Bill Gates... 20.11.2022, Sputnik Afrique

Lors d’une visite au Kenya, le milliardaire américain s’est exprimé concernant l’aide financière que reçoit le continent africain.Selon lui, la tendance à la baisse perdurera "quelques années" encore.La situation est très tendue en Afrique. Ainsi, l’Onu n’exclut pas une vague de famine en Somalie cette année. En Afrique de l’Est, la sécheresse, aggravée par les conflits et la pandémie de Covid-19, a poussé plus de 10 millions de personnes au bord du désastre, selon le groupe caritatif World Vision."C’est sont les gens qui résolvent les crises"La Fondation de Bill et Melinda Gates a récemment promis de mettre 7 milliards de dollars en Afrique au cours des quatre prochaines années. La somme sera destinée à soutenir les domaines de la santé, de l’agriculture.En 2021, la Fondation a apporté un soutien caritatif à l’Afrique de 6,7 milliards de dollars.

