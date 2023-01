https://fr.sputniknews.africa/20230114/biden-ne-serait-pas-bien-informe-sur-la-situation-reelle-en-ukraine-a-cause-de-la-cia-1057586866.html

Biden ne serait pas bien informé sur la situation réelle en Ukraine à cause de la CIA

Biden ne serait pas bien informé sur la situation réelle en Ukraine à cause de la CIA

Le Président Biden pourrait ne pas être au courant de la réalité militaire en Ukraine. Selon un ex-officier de la CIA, les services US lui disent "ce qu’il... 14.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-14T11:17+0100

2023-01-14T11:17+0100

2023-01-14T11:20+0100

joe biden

états-unis

cia

ukraine

russie

renseignement

renseignement américain

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/10/1045744043_0:106:2322:1412_1920x0_80_0_0_11a9149f8fcd185450e0e25526dc1c4a.jpg

Les services américains de sécurité ne racontent pas toute la vérité au Président Biden sur la situation réelle en Ukraine, a estimé un ancien officier de la Central Intelligence Agency (CIA).D’après lui, la CIA fournit des informations tendancieuses, de la propagande ukrainienne, aux médias américains mainstream, dont le Washington Post et le New York Times.L’ex-agent a suggéré que le renseignement américain pourrait lui-même être mal informé sur la situation en Ukraine, car il a "échoué plusieurs fois dans la collecte d’informations ces 20 dernières années".Une approche typiqueSelon lui, ce type d’échange ne concernerait pas uniquement Joe Biden, mais d’autres de ses prédécesseurs aussi.Certains dirigeants ne sont même pas intéressés à prendre connaissance de ces informations "en raison de leur agenda politique ou pour leur point de vue sur ‘ce à quoi ils veulent que le monde ressemble’". Phil Giraldi a cité l’exemple de Bill Clinton qui ne voulait pas des données recueillies par le renseignement américain et n’a jamais rencontré son chef.

états-unis

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

joe biden, états-unis, cia, ukraine, russie, renseignement, renseignement américain