Une fillette découvre une dent de requin préhistorique géant

Une fille de 9 ans qui se baladait sur une plage américaine est tombée sur une dent d’un mégalodon, un requin disparu depuis près de 3.5 millions d’années... 13.01.2023, Sputnik Afrique

Une balade sur le littoral s’est transformée en véritable découverte scientifique pour la jeune Molly Sampson. La fillette de 9 ans a découvert une dent d’un Otodus mégalodon. Le nom de ce requin préhistorique signifie "aux grandes dents" en grec ancien. La trouvaille, de la taille de sa main, a été faite lors d’une promenade sur une plage du Maryland, aux États-Unis, rapporte CBS News.Une paléontologue en herbeSelon la mère de la fillette, cette découverte n’est pas sa première mais certainement la plus grande. Grande collectionneuse, Molly Sampon a déjà recueilli plus de 400 dents. Elle a déclaré avoir fait une plongée pour pouvoir mettre la main sur le petit trésor.D’après les archéologues, suite à l’étude des restes fragmentaires, le prédateur ferait 16 mètres de long, soit le double d’un requin blanc, ce qui fait de lui l’un des plus grands et plus puissants de son espèce. Après avoir vécu dans les mers du monde, ce dernier s’est éteint il y a 3,5 millions d’années.

