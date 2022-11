https://fr.sputniknews.africa/20221113/un-grand-requin-saute-sur-un-bateau-pendant-une-partie-de-peche--video-1056804305.html

Un grand requin saute sur un bateau pendant une partie de pêche – vidéo

Un grand requin saute sur un bateau pendant une partie de pêche – vidéo

Ces pêcheurs ont vécu un moment incroyable. Ils sont devenus les témoins d’une "chute" soudaine d’un grand requin dans leur embarcation. Bloqué pendant peu de... 13.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-13T11:33+0100

2022-11-13T11:33+0100

2022-11-13T11:33+0100

international

nouvelle-zélande

requins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1044892022_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_2cdbd6b8fc30dccb3ac0bb658c353b7e.jpg

Une situation inhabituelle doublée d’une belle frayeur a eu lieu le 12 novembre. Un groupe de personnes pêchaient au large de la Nouvelle-Zélande, relate The New Zealand Herald, quand elles ont eu la surprise de recevoir un "hôte" inattendu sur leur bateau. Un grand requin Mako a soudainement sauté dedans.La scène a été filmée derrière la vitre de la cabine. Une vidéo montre le squale à la proue de bateau avant qu’il ne s’échappe.Une issue heureuseLe capitaine Ryan Churches a dit au média que c’était la première fois qu'il voyait un requin de 2-3 mètres sauter dans un bateau, décrivant l'incident comme "dingue".D’après le quotidien, les personnes craignaient d’intervenir et tenter d’aider le requin à se libérer, car c’était très dangereux.Bloqué quelques minutes sur l'embarcation, il a finalement pu retourner seul dans l'eau.

nouvelle-zélande

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, nouvelle-zélande, requins