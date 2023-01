https://fr.sputniknews.africa/20230113/le-prix-du-gaz-pour-les-europeens-a-augmente-de-pres-de-60-en-novembre-1057585163.html

Le prix du gaz pour les Européens a augmenté de près de 60% en novembre

Le prix du gaz pour les Européens a augmenté de près de 60% en novembre

Les sanctions sont intenses contre la Russie, pourtant elles se répercutent sur l’Europe de l’Ouest. Selon un rapport trimestriel sur le marché du gaz, le prix... 13.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-13T21:45+0100

2023-01-13T21:45+0100

2023-01-13T21:46+0100

union européenne (ue)

europe

gaz

prix

rapport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104401/30/1044013098_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_cf8a584e3166d0b424a4e4166bcb6144.jpg

Les prix du gaz pour les habitants des grandes villes des 27 pays de l’Union européenne (UE) ont augmenté en novembre 2022 de 57% par rapport à la même période en 2021, d’après un rapport trimestriel sur le marché du gaz publié par la Commission européenne.En juillet et août, les tarifs ont doublé. Selon le rapport, une certaine réduction du coût du gaz pour les habitants des capitales de l'UE par rapport à juillet et août "montre probablement que le changement de la situation sur le marché de gros s'est déjà manifesté dans les prix de détail".Les prix de détail du gaz pour les entreprises ont aussi considérablement bondi au troisième trimestre, "une hausse estimée à 95% en glissement annuel", toujours selon la Commission européenne.Des prix instables ces dernières annéesLes prix de l’or bleu en Europe ont considérablement augmenté au printemps 2021 sur fond de pandémie de Covid. À l'été 2022, quelques mois après le début de l’opération spéciale russe en Ukraine et l’adoption de nouvelles sanctions contre Moscou, les tarifs ont atteint des paroxysmes historiques. À la fin de l'année, les prix ont à nouveau chuté.Malgré une baisse actuelle constatée, le gaz coûte plus du double que la moyenne sur une longue période d'observations.Des prix aussi élevés et persistants n'ont pas été vus dans toute l'histoire de l'exploitation des hubs gaziers en Europe depuis 1996.

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

union européenne (ue), europe, gaz, prix, rapport