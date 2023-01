https://fr.sputniknews.africa/20230109/livraison-de-gaz-a-leurope-alger-impose-ses-regles-du-jeu-1057547480.html

Livraison de gaz à l’Europe: Alger impose ses règles du jeu

Livraison de gaz à l’Europe: Alger impose ses règles du jeu

Mise à contribution par l’Europe pour des livraisons de gaz supplémentaires, l’Algérie entend fixer ses conditions. Le pays est en position de force en cette... 09.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-09T18:25+0100

2023-01-09T18:25+0100

2023-01-09T18:25+0100

maghreb

gaz

exportations

énergie

algérie

sonatrach

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/04/1051991571_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_08da29b9b1de1cb9a656218c815f36a6.jpg

Alors que l’Europe lui fait la danse du ventre pour obtenir des rallonges sur les livraisons de gaz, l’Algérie joue sa carte. Le pays des fennecs veut bien exporter plus, mais à des prix conformes à ceux du marché. La Sonatrach veut aussi que les Vingt-Sept s’engagent sur des contrats à long terme, comme l’a déclaré son président, Toufik Hakkar, au média Middle East Economic Survey.Si l’Algérie souhaite augmenter ses exportations à 100 milliards de mètres cubes en 2023, soit le double des volumes actuels, le pays compte aussi sur des investissements étrangers pour l’aider à accroître sa production. En juin dernier, le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, avait ainsi invité les Européens à ne pas "changer de cap" sur cette question des investissements.Champion de l’énergieSevrée des hydrocarbures russes, l’Europe s’est tournée vers l’Algérie pour tenter de compenser ses manques, notamment en gaz. Mi-juillet, l’Italie était ainsi parvenue à arracher une rallonge de 9 milliards de m3 supplémentaires, à livrer entre novembre 2022 et début 2024.Mais Alger fait feu de tout bois et veut aussi s’imposer comme un fournisseur d’électricité. Le Président Abdelmadjid Tebboune a même lancé l’idée d’un câble sous-marin pour relier l’Algérie à l’Europe et ainsi exporter ses surplus.Le pays pourrait même reprendre la production de charbon, rapportait récemment La Nouvelle République. Un gisement va en effet être exploité, près de Béchar, dans l’ouest du pays. Une première depuis 1962.Certains experts doutent cependant que l’Algérie puisse totalement remplacer la Russie en matière d’hydrocarbures, et particulièrement de gaz. "Personne n'a le potentiel pour remplacer les 170 milliards de mètres cubes russes", rappelait récemment à Sputnik Mourad Preure, ancien dirigeant de la Sonatrach.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, gaz, exportations, énergie, algérie, sonatrach