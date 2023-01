https://fr.sputniknews.africa/20230112/les-personnes-noires-attendent-plus-longtemps-pour-les-greffes-dorganes-au-royaume-uni-1057572120.html

Les personnes noires attendent plus longtemps pour les greffes d’organes au Royaume-Uni

Les patients noirs sont moins susceptibles de recevoir des dons d’organe au Royaume-Uni, à cause de la faible proportion de donneurs de la même ethnie. Les... 12.01.2023, Sputnik Afrique

Les transplantations d’organes restent un sujet sensible pour certaines ethnies en Europe. Les personnes noires sont particulièrement mal loties au Royaume-Uni, à en croire un rapport du National Health Service (NHS) pour la période 2021-2022.La faute à un nombre de donneurs plus faible que dans les autres catégories de la population. Les correspondances pour les greffes d’organes sont en effet plus élevées sur les personnes venant de la même ethnie. Or, les personnes noires représentent seulement 2% des donneurs, mais 10% des demandeurs sur liste d’attente.Conséquence: les délais pour recevoir un organe sont parfois très longs. Une personne de couleur doit attendre en moyenne 735 jours pour recevoir un rein, contre 650 jours pour une personne asiatique, et 488 pour une personne blanche.Les patients pour une greffe des reins sont justement les plus nombreux inscrits sur les listes d’attente. Les transplantations doivent être appariées par groupes sanguins et par tissus, ce qui rend la situation plus délicate que pour d’autres organes. Et la pandémie de Covid a encore perturbé le calendrier des transplantations, explique une infirmière du NHS Blood and Transplant citée par les médias locaux.Des greffes de plus en plus pousséesLa médecine a bien évoluée depuis les premières greffes d’organes, au début du XXème siècle et l’on voit désormais se multiplier les transplantations insolites. En novembre, un patient italien a ainsi reçu le foie d’un donneur mort à plus de 100 ans, une première.Début 2022, un demandeur américain avait pour sa part reçu un cœur de porc génétiquement modifié. Une transplantation similaire avec un rein porcin avait déjà eu lieu en 2021.

