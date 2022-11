https://fr.sputniknews.africa/20221112/en-italie-premiere-greffe-de-foie-realisee-a-laide-dun-donneur-mort-a-100-ans-1056799627.html

En Italie, première greffe de foie réalisée à l’aide d’un donneur mort à 100 ans

Des médecins italiens ont réalisé une greffe de foie grâce au plus ancien donneur jamais enregistré, un centenaire.Cet organe a été prélevé sur le corps d’une femme morte à 100 ans, 10 mois et 1 jour. Malgré cet âge respectable, son foie a été jugé convenable et a été transplanté avec succès à une personne inscrite sur la liste d’attente. La greffe a eu lieu début novembre à l'hôpital San Giovanni di Dio de Florence.Au niveau international, aucun organe solide de personnes décédées à cet âge n’avait jamais été considéré comme bon pour une transplantation. Quelques échantillons de tissus rares, comme de la cornée, avaient été précédemment donnés, a précisé le directeur du Centre national de transplantation, Massimo Cardillo, dans un communiqué.C’est pourquoi, il s’agit d’"un événement exceptionnel", a-t-il souligné.Toutes les procédures prévues pour garantir une sécurité maximale au receveur ont été respectées, a souligné Paolo De Simone, directeur de l'unité de Chirurgie du foie et de transplantation hépatique de l’hôpital.Auparavant, le plus ancien donneur d'organes jamais enregistré en Italie était une femme décédée à l'âge de 97 ans et 7 mois fin octobre dernier, un cas qui avait accompagné quatre autres dons de personnes de 97 ans effectués en 2003, 2008, 2018 et en 2019.

