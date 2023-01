https://fr.sputniknews.africa/20230112/laccord-otan-ue-est-une-gifle-pour-macron-selon-un-analyste-francais-1057573564.html

L’accord Otan-UE est une gifle pour Macron, selon un analyste français

L’accord Otan-UE est une gifle pour Macron, selon un analyste français

L’Union européenne a annoncé avoir signé un nouvel accord de coopération avec l’Otan. Cependant, ce document n’est-il pas trop ambitieux compte tenu de la... 12.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-12T17:01+0100

2023-01-12T17:01+0100

2023-01-12T17:03+0100

zone de contact

otan

ue

union européenne (ue)

occident

russie

chine

ukraine

soledar

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/0c/1057573393_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_ace9d3886aa11034b4a6a2fef4e17062.jpg

Zone de Contact L’Union européenne a annoncé avoir signé un nouvel accord de coopération avec l’Otan. Cependant, ce document n’est-il pas trop ambitieux compte tenu de la raréfaction des stocks des pays membres de l’Alliance? L’analyste Bertrand Scholler donne son point de vue pour Zone de Contact!

L’Otan et l’UE plus proches que jamais sur les questions militaires. Le document conclu entre les deux entités vise à renforcer les capacités militaires européennes face à la Russie et la Chine. Cependant, il soulève quelques interrogations. Pour l’analyste français Bertrand Scholler, cet accord vise à enterrer définitivement l’idée d’une armée européenne.Paradoxalement, après la signature de l'accord Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan, a admis que les pays de l’Alliance et de l’UE avaient vidé leurs stocks en envoyant des armes en Ukraine. M.Scholler rappelle que depuis le début du conflit, des hauts gradés allemands ont alerté sur d'éventuelles difficultés.En même temps, les armes déjà vendues à l’Ukraine ne seraient pas adaptées à ce type de conflit.Pour en savoir plus, écoutez le podcast de Zone de Contact.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

occident

russie

chine

ukraine

soledar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

otan, ue, union européenne (ue), occident, russie, chine, ukraine, soledar, emmanuel macron, jens stoltenberg, аудио