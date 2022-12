https://fr.sputniknews.africa/20221223/lautonomie-strategique-de-lue-vis-a-vis-de-lotan-irrealiste-pour-un-general-francais-1057362660.html

L’autonomie stratégique de l’UE vis-à-vis de l’Otan?: "irréaliste", pour un général français

L'idée du chef d'État français d'une autonomie stratégique de l'Europe au sein de l'Otan a été qualifiée auprès de Sputnik Afrique d'"irréaliste" par... 23.12.2022

Le 22 décembre, Emmanuel Macron a plaidé l’autonomie stratégique de l’Europe au sein de l’Otan, insistant sur son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Selon lui, cela permettrait à l’Europe d’agir "au sein de l’Alliance, avec l’Otan, mais pas en dépendant de l’Otan".Cependant, une telle initiative est jugée "irréaliste" par Jean-Vincent Brisset, général de brigade aérienne, chercheur associé à l'IRIS, interviewé par Sputnik Afrique le 22 décembre.Jean-Vincent Brisset estime qu’il faudrait inventer "quelque chose qui soit une défense européenne, avec des règles d'engagement européennes et une politique étrangère européenne", ce qui, selon lui, "n’est certainement pas dans les perspectives à moyen et à court terme".En outre, M.Brisset dit ne pas voir la France prendre des démarches concrètes pour mettre en œuvre l’idée avancée, "à part le fait que la France a essayé de rester en concurrence sur les marchés d'armement contre les États-Unis et n’a en général pas eu de grand succès dans des pays importants à ce niveau-là".Il a tenu à souligner que c’était un discours "assez rassembleur sur le plan politique" au moment où "de plus en plus de Français commencent à se rendre compte que ce qu’il se passe en Ukraine n'est pas forcément l'intérêt de la France"."Tentation forte d'acheter américain"Dans l’objectif d’une autonomie stratégique de l’Europe, M.Brisset déplore aussi des problèmes avec l’industrie militaire, car l’UE achète toujours le gros de ses armes aux États-Unis.Vers un affaiblissement de l’industrie européenne?Quant à la relocalisation massive des entreprises européennes vers les États-Unis, le général estime que la situation est aggravée par "les subventions faites par Washington aux industries américaines en concurrence déloyale avec les industries européennes".Et, selon M.Brisset, "la pitoyable tentative faite par le Président français auprès du Président américain est une assez belle démonstration du fait que les Américains ne bougeront pas sur ce sujet et qu'ils ont un excellent prétexte pour affaiblir l'industrie européenne dans différents domaines, en particulier le domaine de l'armement.

